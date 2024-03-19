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BBC

وزيرة التنمية بلجيكية: كل 10 دقائق يموت طفل في غزة

05:55 م الثلاثاء 19 مارس 2024

وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز

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قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، اليوم الثلاثاء، إن كل 10 دقائق يموت طفل في غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت جينيز موقف بلادها الرافض لشن عملية عسكرية على رفح جنوبي قطاع غزة.

سبق وأن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، متهمًا إياهم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وكان عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" آفي ديختر، قد صرح في وقت سابق اليوم إنه لا يوجد أي بدائل أخرى تغني عن اجتياح مدينة رفح، من أجل تقويض قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس والانتصار الكامل عليها حد تعبيره.

ويهدد الاحتلال الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باجتياح مدينة رفح التي تأوي مليون ونصف نازح بريًا بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، بينما ترد واشنطن بالتحذير من عواقب تلك الخطوة مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووضع خطة لتجنيبهم تبعات أي هجوم.

وتقول واشنطن إن إسرائيل لم تقدم لها أي مخططات عن كيفية حماية المدنيين في رفح حال تم الهجوم.

كارولين جينيز غزة وزيرة التنمية بلجيكية

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