ألمانيا.. دعوى قضائية ضد جندي ألماني نشط بتهمة نقل معلومات لروسيا

كارلسروه - (د ب أ)

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى قضائية ضد جندي ألماني عامل بتهمة نقل معلومات إلى الاستخبارات الروسية.

ويتهم الادعاء الرجل بالقيام بأنشطة استخباراتية وانتهاك قواعد السرية الخاصة بعمله، بينما لم يذكر الادعاء تفاصيل عن هذه الاتهامات.

وتنظر دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف في الدعوى وستبت فيما إذا كان سيتم عقد محاكمة أم لا.

وحسب البيان الصادر، فإن المتهم كان يعمل كجندي محترف في المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الجيش الألماني، ويقع مقر هذه المؤسسة في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا، وهي مسؤولة عن تجهيز الجيش بالمواد والأسلحة وكذلك تطوير واختبار وشراء التكنولوجيا العسكرية.

ويُعْتَقَد أن الرجل قام ابتداء من مايو 2023، بدافع ذاتي بعرض التعاون على القنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين عدة مرات، وأضاف بيان الادعاء أنه " قدم في إحدى المناسبات معلومات حصل عليها في إطار عمله الوظيفي بغرض تحويلها إلى جهاز مخابرات روسي".