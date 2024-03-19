بينهم "عبقري" حصل على امتياز روسي.. نماذج مصرية مشرفة في مهرجان سوتشي

سوتشي (روسيا)- محمد سمير فريد:

عندما تكون خارج مصر، تسعد دائماً عندما تلتقي بنماذج مصرية مشرفة، فما بالك عندما تكون في مهرجان شباب العالم 2024 في مدينة سوتشي الروسية وتلتقي عشرات الشباب المصريين الذين يرفعون علم مصر في هذا المحفل العالمي.. وماذا سيكون شعورك عندما تجد بعض هؤلاء الشباب يرفع رأس مصر عالياً وغالباً سيكون مصدر فخر لكل مصري في المستقبل القريب.

التقينا العديد من الشباب والشابات المصريين في مهرجان سوتشي، بعضهم قادم من مصر وآخرون يقيمون في روسيا، وتحدث معظم المقيمون في روسيا عن عبقري مصري شاب يدعى مصطفى أغا سجل براءة اختراعين، ويدرس تخصصاً نادراً غير مسموح لأحد من الأجانب بدراسته.

"مصراوي" التقي المهندس المصري الشاب مصطفى أغا الذي كان يشارك في مهرجان الشباب ضمن الوفد الروسي ممثلاً عن شركة روساتوم، التي تتولى إنشاء مفاعل الضبعة النووي في مصر، وممثلاً كذلك لجامعة موسكو التقنية المعروفة باسم جامعة باومن.

حصل مصطفي على الثانوية العامة من مدرسة جمال عبد الناصر بالإسكندرية، وانتقل بعدها إلى روسيا لدراسة هندسة الطاقة في جامعة "باومن" بموسكو، حيث حصل على البكالوريوس ويدرس حالياً للماجستير وينوي التقدم للحصول على الدكتوراه بعدها.

وأوضح المهندس مصطفى أنه تخصص في دراسة البلازما، وهو "مجال مغلق للأجانب" على حد تعبيره، ولكن تم السماح له بدراسته نظراً لتميزه الشديد. وأضاف أنه كان متحدثاً في مؤتمر العلماء الروس، الذي أقيم في ديسمبر من العام الماضي برعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان حديثه في جلسة استكشاف الفضاء عن استخدام طاقة البلازما كوقود لمحطات وسفن الفضاء حيث يتيح لها الفرصة للقيام برحلات طويلة واستكشاف عوالم اخرى.

وكشف مصطفى أنه حصل على درجة "عالم شاب" - وهي درجة علمية يتم منحها في مجال الأبحاث - من جمعية الفيزياء الأمريكية، في يونيو 2023، وأنه شارك في مؤتمر العلماء الروس بهذه الصفة.

وعندما سألنا المهندس مصطفى عن اختراعاته التي أخبرنا بها زملاؤه، رد ببساطة شديدة: "عملت اختراعين ونظرية في مجال الطاقة، أول اختراع كان في 2016 وفزت بالميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات في سويسرا، وكان عبارة عن جهاز يحول ضوء الشمس لضوء ليزر تصل درجة حرارته إلى 7075 كلفن.. والاختراع الثاني " محطة هواء"، وهي عبارة عن وحدة تأخذ الهواء الموجود في المكان - ويشدد هنا المهندس مصطفى على أن المقصود هو الهواء وليس الرياح - وتسحبه وتنتج منه بعمليات معينة من 280 سم x عرض 80 سم x ارتفاع 1,40 متر يمكن أن تنتج 14 كيلووات في الساعة".

وأضاف أن هذا الاختراع تم تسجيله في مكتب براءة الاختراعات الروسية العام الماضي 2023.

واختتم مصطفى حديثه ل"مصراوي" قائلاً: أنا هدفي العلم وأشتغل على إني أفيد البشرية، وأحاول أن أمثل بلدي خير تمثيل.. وطول ما عندك حلم وطموح هتوصل للي أنت عايزه، ونقدر بعدها نفيد بلدنا".

"مصراوي" التقى أيضاً المهندس حسام شاذلي وهو خريج جامعتي باومن والجامعة المصرية الروسية في مدينة بدر وحاصل على بكالوريوس هندسة ميجاترونيكس وروبوتيكس عام 2020 ومن المقرر أن ينهي الماجستير خلال شهور قليلة.

حسام من أبناء مدينة السويس، وهو نموذج لمن نطلق عليهم "ابن بلد" حيث اشتهر بمساعدته للطلاب المصريين في روسيا في مختلف مراحل الدراسة سواء البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، سواء بتوفير المعلومات عن الجامعات المختلفة، والمشاكل المحتملة وكيفية مواجهتها، وكيفية تعلم اللغة الروسية، بل وإلى درجة ماذا يفعلون عندما يصلون للمطار.

وقال حسام إنه يتدرب حالياً مع شركة روساتوم ومن المتوقع أن يعمل مستقبلاً في روساتوم مصر، وأضاف: "أهدف للدراسة والحصول على أكبر قدر من العلم، يجب أن نظل على تواصل مع الشركات الكبيرة والجامعات الكبيرة، ونعود بعد ذلك لتحقيق ما تعلمناه في بلدنا".

"مصراوي" رصد علم مصر في مناطق مختلفة بمهرجان شباب العالم 2024، والتقى نماذج لشباب مصري يدعو للفخر في روسيا ويمكن أن نتعرف عليهم بمطالعة الألبوم في بداية التقرير.

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