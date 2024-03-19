رئيس المكتب السياسي لحماس يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

(مصراوي)



هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وذكرت حماس في بيانها، أن هنية أشاد بالموقف الروسي في دعمه للقضية الفلسطينية، قائلًا إن معركة المقاومة جاءت في ظل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي والذي وصفه بأنه أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال هنية على حسب ما نقل عنه بيان حماس "أتمنى التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة".

وأعرب هنية خلال رسالته عن رغبة حركة حماس في تعزيز العلاقات والتعاون بين روسيا والمقاومة.

وفاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال انتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87% أمس الاثنين بعد جولة انتخابية بدأت الخميس الماضي وانتهت الأحد نافس فيها 3 مرشحين ينتمون جميعهم لمجلس الدوما الروسي.