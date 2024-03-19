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BBC

حقيقة فيديو صفع ترامب خلال تجمع انتخابي

01:37 م الثلاثاء 19 مارس 2024

دونالد ترامب

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حشد انتخابي، ومحاولة أحد المتواجدين في الحشد صفع ترامب.

انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مزاعم أن الشخص الذي حاول صفع ترامب، من أصل إيراني.

ولم يظهر الفيديو محاولة الصفع، لكن ادعى أحد ناشريه أن ترامب تلقى صفعة من شاب إيراني كردي، لأن ترامب سخر من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبا كرديا وهي زوجة ذلك الرجل.

وكشفت "روسيا اليوم" حقيقة الفيديو المنتشر، مشيرة إلى أنه يعود إلى مارس من عام 2016، خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية أوهايو.

والفيديو منشور على صفحة وكالة "أسوشيتد برس" بموقع "يوتيوب" قبل 8 سنوات، وكانت الوكالة الأمريكية علقت بالقول على محاولة الاعتداء على ترامب: "شكلت مجموعة من عملاء الخدمة السرية الأمريكية حلقة حماية حول المرشح الجمهوري ترامب خلال تجمع في أوهايو".

دونالد ترامب إيران ولاية أوهايو

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