خلل تقني يسمح لعملاء بنك إثيوبي بسحب 40 مليون دولار خارج أرصدتهم

وكالات

فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي، أنه يمكنهم سحب أي أموال حتى لو تجاوزت قيمة مدخراتهم في البنك، وذلك بسبب خلل تقني في أنظمة البنك.

وكشفت وسائل إعلام إثيوبية، أن البنك يحاول جاهدًا لاسترداد ما يزيد عن 40 مليون دولار تم سحبها أو تحويلها إلى بنوك أخرى.

ولم يدرك البنك وجود الخلل إلا بعد عدة ساعات، ما تسبب في سحب ملايين الدولارات من المدخرات لدى البنك، وقام بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية.

وقال رئيس البنك آبي سانو، إن معظم الأموال سحبها طلاب من البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة، مضيفًا: "الخبر في كل مكان يمكنكم سحب الأموال".

وأصدرت 3 جامعات على الأقل بيانات تنصح فيها الطلاب بإعادة أي أموال لا تخصهم ربما يكونوا قد أخذوها من البنك.

وانتشرت أخبار الخلل التقني في أنظمة البن عبر تطبيقات المراسلة والمكالمات الهاتفية، وتشكلت طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي.