موسكو - (د ب أ)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الروسية نشرت مقطع فيديو لقيام وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة ومعدات حربية تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي-30" على محور أرتيوموفسك.

وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم مدافع (دي-20) التابعة لقوات لمجموعة الجنوب التابعة للقوات الروسية، بتدمير مركز مراقبة الطائرات المسيرة وطاقم مدفع هاون تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك".

وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت أطقم المدفعية الروسية من إطلاق القذائف على أهداف محددة. وفي هذا الوقت، كانت الطائرة دون طيار في الخدمة، وساعدت قوات الاستطلاع ورجال المدفعية في ضبط النيران".