وسائل إعلام: قوات الاحتلال أمرت الأهالي في محيط مجمع الشفاء بالمغادرة

(مصراوي)

قال الصحفي سائد رضوان المتواجد بمحيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت سكان محيط المجمع بمغادرة منازلهم.

وأضاف رضوان خلال حديثه مع "الجزيرة"، أنه تم فقدان الاتصال مع جميع المتواجدين داخل مجمع الشفاء منذ اقتحامه أمس.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر أمس الاثنين بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم واعتقالهم منهم إسماعيل الغول مراسل قناة "الجزيرة" الذي أفرج الاحتلال عنه بعد اعتقاله مدة 12 ساعة.

وقال الغول إن قوات الاحتلال أفرجت عن بعض المعتقلين ولا زالت تحتجز آخرين.

واستشهد رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة فائق المبحوح خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال عند المجمع الطبي.

وعلقت حركة حماس، على استشهاد المبحوح، واصفة استشهاده بـ "العملية الجبانة" من قبل قوات الاحتلال.

وقالت حماس إن مدير شرطة غزة اللواء فائق المبحوح حاول رفقة الأجهزة الأمنية ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى مدينة غزة وشمال القطاع.