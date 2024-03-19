الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورات إطلاق صواريخ

بيونج يانج - (د ب ا)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على مناورات إطلاق نيران أسلحة، تضمنت منصات إطلاق صواريخ متعددة كبيرة، كما دعا للاستعداد التام لتدمير عاصمة العدو " بأساليب الهجوم الأساسية"، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت وكالة الانباء الكورية المركزية بأن كيم أشرف أمس الاثنين على مناورات وحدات المدفعية " سالفو" في غرب البلاد باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعدد .

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال أمس الاثنين إنه رصد إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مناطق بالقرب من بيونج يانج، حلقت نحو 300 كيلومتر نحو بحر الشرق.

ووصف الزعيم الكوري الشمالي منصة إطلاق الصواريخ المتعددة الكبيرة بأنها أحد" أساليب الهجوم الأساسية" لجيشه، وقال إن نظام الأسلحة له دور مهم في استعدادات الحرب بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي قال " من الضروري إقناع الأعداء بصورة أكبر أنه في حال اندلاع صراح مسلح وحرب، فإنه لا يمكنهم مطلقا تجنب التداعيات الكارثية".

ونقلت الوكالة عن كيم القول " يتعين أن تؤدي الأساليب الهجومية التي يمتلكها جيشنا مهمتها المتعلقة بمنع وقمع احتمالية اندلاع حرب مع الاستعداد الكامل لتدمير عاصمة العدو وهيكل قوته العسكرية" في إشارة واضحة لسول.

ويصنف نظام إطلاق الصواريخ المتعدد الضخم لكوريا الشمالية على أنه صاروخ قصير المدى من شأنه أن يصيب منطقة كوريا الجنوبية بأكملها. وتزعم بيونج يانج أنه يمكن وضع رأس نووي تكتيكي على مثل هذا السلاح.