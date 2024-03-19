إيران ترفض اتهامات أمريكا وبريطانيا "التي لا أساس لها ضدها" حول البحر الاحمر واليمن

طهران - (د ب أ)

رفض السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمري سعيد إيرواني، "الاتهامات التي لا أساس لها" التي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد إيران فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، اليوم الثلاثاء.

وكتب أمري سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مفادها أن هذه الرسالة جاءت ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن في 14 مارس.

وصرح كبير دبلوماسيي إيران في الأمم المتحدة في هذه الرسالة بأنه: "لسوء الحظ، في هذه الجلسة، أساء ممثلا أمريكا وبريطانيا مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن".

وأوضح إيرواني أنه "في حين ترفض طهران بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فإنها تعتبرها ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن لدفع أجندتهما السياسية قصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "كما ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور".

وأضاف أن "طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب".

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تدين مرة أخرى العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده أمريكا. إن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديدا خطير لسلام واستقرار المنطقة".