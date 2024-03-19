"ليست من أصول نبيلة".. من هي أميرة ويلز كيت ميدلتون التي أثار اختفائها الجدل؟

كتبت- أسماء البتاكوشي

"ليست من أصول نبيلة بل من عامة الشعب".. أميرة ويلز كاثرين ميدلتون الشهيرة بالأميرة كيت، التي تردد اسمها كثيرًا في الأسابيع الماضية، بعدما ازدادت التكهنات حول صحتها، فضلًا عن الشائعات التي انتشرت بشكل كبير عن سبب اختفائها عن الأنظار ووسائل الإعلام بصورة لافتة، خاصة بعد إبلاغ العائلة المالكة البريطانية وسائل الإعلام بالاستعداد لإعلان وصفته بـ"المهم للغاية في الساعات المقبلة.

الأميرة كيت التي تبلغ 43 عامًا، ليست من أصول نبيلة عكس ما يتوقعه الكثير، فإن عائلتها كانت تعمل في مناجم الفحم بإنجلترا، وانتقل هذا العمل عبر أجيال لأسرتها، والدتها كارول جولد سميث تزوجت من والدها الطيار مايكل ميدلتون عام 1980، ولدت كاثرين في الـ9 من يناير من عام 1982، وهي الابنة الكبرى لعائلتها، التي نشأت في بوكلبوري بمقاطعة باركشير، وفق ما أوردته صحيفة إكسبريس البريطانية.

درست كيت في مدرسة سانت أندرو وكلية مارلبورو، ثم التحقت بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا لدراسة التاريخ وهناك التقت بالأمير ويليام عام 2001.

تعرفت كيت ميدلتون على الأمير ويليام بدأت في عام 2001، بعدما التقت به وهما طالبان في سانت سالفاتور هول بجامعة سانت أندروز، ولكن لم تلفت "كيت" أنظار الأمير ويليام إلا في عام 2002 حينما كانت تشارك في عرض أزياء خيري في الجامعة.

في عام 2003 بدأت كيت ميدلتون في مواعدة الأميرة ويليام، وفي عام 2004 انتقلت للعيش معه في شقة مشتركة مع اثنين من الأصدقاء، وفي العام ذاته انفصل الثنائي لفترة وجيزة، ولكنهما عادا مرة أخرى سريعًا.

وتم إعلان خطوبة كاثرين من الأمير ويليام في أكتوبر عام 2010، ثراء عائلتها وتميزها باللباقة والجمال، لم يمنع حالة الجدل التي أثيرت من قبل الرأي العام البريطاني، بعد إعلان الخطبة خلال رحلة في كينيا، بينما في نوفمبر حصلت كيت على خاتم الخطبة وكانت تملكه الأميرة ديانا.

تزوجت الأميرة كيت والأمير ويليام في أبريل من عام 2011، في حفل زفاف ضخم شاهده ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم، إذ حصلت بعد الزواج مباشرة على لقب "دوقة كامبريدج".

كما حصل الزوجان على المنزل الريفي "آنمير هول" في مزرعة ساندرينجهام كهدية زفاف من ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

بينما كان عمر كاثرين عند زواجها نحو 29 عامًا، وبعد الزواج اتخذ الزوجان من منزل نوتنغهام مقر إقامة لهما في لندن، لينتقلا بعدها شقة مكونة من 4 طوابق تضم 20 غرفة في قصر كنسينجتون.

وفي عام 2017 أصبح قصر كنسينجتون المقر الرئيسي لإقامة ويليام وميدلتون بعد الانتقال من منزلهما الريفي، وفي عام 2022 تم الإعلان عن انتقال الزوجين مع أطفالهما إلى منزل أديليد في وندسور.

وبعدما تولى الملك تشارلز الحكم في نوفمبر 2022، منح ابنه ويليام وكيت زوجته لقب أمير وأميرة ويلز، الذين أنجبا 3 أبناء، هم الأمير جورج، ثم الأميرة شارلوت، والأمير لويس.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أثار اختفاء أميرة ويلز، تساؤلات عدة رافقتها حالة عامة من القلق، من قبل المراقبين الملكيين، خاصة بعد إعلان قصر كنسينجتون، والذي ذكر فيه أنها ستكون بعيدة عن أعين الجمهور خلال شهر مارس، لكن العديد من التفاصيل كانت غير عادية، مثل الصور المشوشة والمعدلة، والمعلومات الغامضة عن حالتها الصحية، فضلًا عن أن العائلة المالكة تنشر عن كيت معلومات غير منتظمة، ما أضفى حالة من الغموض العام، بحسب ما نشرته CNN.