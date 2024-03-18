إعلان

BBC

الحكومة اليمنية توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين

11:56 م الإثنين 18 مارس 2024

أحمد عوض بن مبارك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الإثنين، وقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، جراء "تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر".

جاء ذلك في تصريح لرئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، خلال ترؤسه اجتماعا عبر الاتصال المرئي، لسفراء بلاده الممثلين في الدول العربية والأجنبية.

وقال بيان نشره موقع الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن بن مبارك تطرق إلى الوضع السياسي وعملية السلام مع الحوثيين، بعد توقف خارطة الطريق المعلن عنها من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج.

وأوضح البيان، "أن توقف خارطة الطريق بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية".

وذكر البيان، أنه "بتوقف خارطة الطريق تراجع أفق الحل السياسي للصراع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر، أن المبعوث الأممي أعلن في 23 ديسمبر الماضي، التزام الحكومة والحوثيين بمجموعة تدابير ضمن خارطة طريق تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة اليمنيين.

ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من الصراع الذي بدأ قبل نحو 9 سنوات بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية.

ولم تصدر الأمم المتحدة والحوثيون أي تعليق حول ذلك.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الحكومة اليمنية توقف خارطة الطريق خارطة الطريق الأممية وقف إطلاق النار مع الحوثيين تصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفارة البريطانية تنفي تقارير روسية عن وفاة الملك تشارلز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"الطقس السيئ".. 6 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية المعلمين والطلاب من الأمطار
فاعل خير يحقق حلم العمرة لعم درويش بعد عرض حالته في "باب الرضا " على مصراوي (فيديو)
بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار لائحة "قانون التصالح" (تفاصيل)
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات