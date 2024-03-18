حماس: المفاوضات غير المباشرة بدأت اليوم ومن المبكر الحديث عن التوصل لنتائج

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي دليل على وجود قوات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي شمالي غزة.

وأكد نزال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حركة حماس لن تسلم الأسرى لديها مجانا، كاشفا أن المفاوضات غير المباشرة بدأت اليوم لكن من المبكر القول عن التوصل لنتائج.

من جانبها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو وضع خطوطا حمراء أكثر صرامة بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين بالصفقة، مؤكدين أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يمكنهما اتخاذ قرار بشأن الصفقة دون موافقة مجلس الحرب.