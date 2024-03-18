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BBC

الصحة العالمية: لا مبرر لتنفيذ إسرائيل هجومًا على مجمع الشفاء الطبي

10:14 م الإثنين 18 مارس 2024

مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية

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قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الاثنين، إنه لا مبرر لتنفيذ إسرائيل هجوما على مجمع الشفاء ويجب عدم استخدام المستشفيات من جانب أي طرف.

وأكدت هاريس في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن على كل الأطراف أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وتسمح بمواصلة عمل المستشفيات في غزة، موضحة أن المساعدات التي دخلت حتى الآن غير كافية لتلبية احتياجات السكان في القطاع.

وأشارت هاريس إلى أن شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة حقيقية، مؤكدة أنه يجب وقف إطلاق النار في القطاع.

وكشفت هاريس أن المجاعة في غزة صارت وشيكة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية ترصد حدوث حالات وفاة في صفوف الأطفال بسبب الجوع.

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