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BBC

تعليقًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.. سموتريتش: تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب

10:08 م الإثنين 18 مارس 2024

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال إنه من الضروري لإسرائيل أن تتخذ إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن واشنطن سوف تواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في عنف المتطرفين وتهديد السلام والاستقرار بالضفة الغربية

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الإسرائيلية تظهر التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع العنف المتطرف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

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