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BBC

خلال اقتحام مجمع الشفاء.. الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده

10:06 م الإثنين 18 مارس 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أعلنت، أمس الأحد، مقتل النقيب في جيش الاحتلال دانيال بيرتس قائد فصيلة في الكتيبة 77 في السابع من أكتوبر، زاعمة أن جثته محتجزة في غزة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس الماضي، مقتل رقيب أول يعمل رئيس قسم التكنولوجيا في لواء ناحال بهجوم النقب.

كما أعلن إصابة 2 من مقاتلي الكوماندوز بجروح خطيرة خلال المعارك في مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء المتحدث باسم جيش الاحتلال

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