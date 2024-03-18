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BBC

البيت الأبيض: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية في رفح

09:05 م الإثنين 18 مارس 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحثا الوضع في غزة.

وأضاف سوليفان، أن بايدن أكد التزامه بأمن إسرائيل، موضحا أن إسرائيل دمرت عددا كبيرا من كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس ما أسفر عن مقتل آلاف من مقاتليها بمن فيهم مروان عيسى.

وتابع، أن إسرائيل لم تقدم بعد أي خطة لحماية المدنيين في رفح، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون لدى حماس أي ملاذ آمن لكن موقفنا هو أن أي عملية عسكرية هناك ستكون خطأ.

وأكمل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لمناقشة العملية العسكرية في رفح، مشيرا إلى أن عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ وستعمق الفوضى في غزة: "هناك طرق تمكن إسرائيل من الانتصار في الحرب والحفاظ على أمنها دون اجتياح رفح".

وأوضح سوليفان، أن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصعب منالا مما كانت تتمنى واشنطن، قائلا أن بايدن أكد أنه على إسرائيل القيام بكل ما في وسعها لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة: "نواصل العمل من أجل تشييد الرصيف المؤقت في ساحل غزة".

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