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BBC

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى

08:55 م الإثنين 18 مارس 2024

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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بروكسل (د ب أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال إنه من الضروري لإسرائيل أن تتخذ إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن واشنطن سوف تواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في عنف المتطرفين وتهديد السلام والاستقرار بالضفة الغربية

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الإسرائيلية تظهر التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع العنف المتطرف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الضفة الغربية ماثيو ميلر إسرائيل وزارة الخزانة الأمريكية

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