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BBC

الخارجية الأمريكية: من الضروري إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة برا دون عوائق

08:34 م الإثنين 18 مارس 2024

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه من الضروري إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة برا دون عوائق.

وأضافت المتحدث، "لا ينبغي لإسرائيل الدخول في عملية عسكرية شاملة في رفح دون خطة واضحة لحماية المدنيين"، موضحا أن واشنطن تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة يسمع بعودة الأسرى ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وتابع: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين في غزة أو استهداف أي صحفي في الصراع في غزة"، مشيرة إلى أننا طلبنا معلومات من إسرائيل عن اعتقال صحفي الجزيرة بمجمع الشفاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الأونروا بشأن المزاعم عن مشاركة موظفين تابعين لها في هجمات السابع من أكتوبر، موضحا أن وكالة الأونروا تلعب دورا مهما جدا لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

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