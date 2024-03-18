إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله "الحوثيين"، شن العدوان الأمريكي البريطاني غارتان على منطقة الجبانة غرب الحديدة.

وأضافت وسائل الإعلام، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في بيان، أمس الأحد، أن هجوما صاروخيا استهدف ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل جنوب شرقي عدن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء السبت، إن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وكان من يقدم نفسه بوزير الدفاع بحكومة الحوثيين قال: "معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة كما أننا مستمرون في الحصار البحري لسفنه".

وأكد وزير الدفاع بحكومة الحوثيين، أن "عملياتنا ضد السفن الأمريكية والبريطانية الحربية أو التجارية سوف تستمر طالما استمر تماديهم في مياهنا الإقليمية".