إعلان

BBC

واشنطن بوست: هناك إحباط لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة

07:35 م الإثنين 18 مارس 2024

جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إسرائيل تتجه نحو الفشل.

وأضافت الصحيفة، أن هناك إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحثا الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

وقالت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، إن المحادثات المتكررة مع إسرائيل لكبح جماح هجومها لم تسفر عن نتائج تذكر.

جو بايدن إسرائيل رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو الرئيس الأمريكي الحرب على غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار لائحة "قانون التصالح" (تفاصيل)
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات