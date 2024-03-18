واشنطن بوست: هناك إحباط لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إسرائيل تتجه نحو الفشل.

وأضافت الصحيفة، أن هناك إحباط شديد وعدم يقين لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحثا الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

وقالت واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، إن المحادثات المتكررة مع إسرائيل لكبح جماح هجومها لم تسفر عن نتائج تذكر.