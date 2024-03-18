إعلان

BBC

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على فرض عقوبات على روسيا ردا على وفاة نافالني

06:36 م الإثنين 18 مارس 2024

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

بروكسل (د ب أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على وفاة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، حسبما صرح دبلوماسيون في التكتل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال مسؤولون إن العقوبات تشمل أشخاصا من النظام القضائي الروسي. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة جديدة. وألقت وفاة نافالني في سجن في سيبيريا الشهر الماضي بظلالها على الانتخابات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل إن "انتخابات روسيا كانت انتخابات بلا خيار".

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا أليكسي نافالني بوتين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن بوست: هناك إحباط لدى إدارة بايدن بشأن كيفية انتهاء الحرب على غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الطقس السيء يضرب القاهرة والجيزة.. أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية- صور
* بالصور.. حريق ضخم في لوكيشن تصوير مسلسل"جودر" لـ ياسر جلال
6 مليارات دولار من البنك الدولي لمصر لدعم الاصلاح الاقتصادي