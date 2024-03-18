خارجية طالبان تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية

(مصراوي)

استدعت وزارة الخارجية في حكومة طالبان، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الباكستانية في أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، قد أعلنت تنفيذ عملية ضد من أسمتهم بـ "الإرهابيين" داخل أفغانستان بعد حصولها على معلومات استخباراتية.

وقالت الخارجية، إن "الإرهابيين" الذين انضم بعضهم لحركة "طالبان باكستان" استخدموا الأراضي الأفغانية من أجل شن هجمات ضد الأراضي الباكستانية.

ودعت الخارجية الباكستانية مسؤولي حكومة طالبان على عدم دعم عناصر حركة "طالبان باكستان".