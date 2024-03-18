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BBC

بوتين يفوز بولاية خامسة في انتخابات الرئاسة الروسية

03:36 م الإثنين 18 مارس 2024

فلاديمير بوتين

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مصراوي

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية فوز فلاديمير بوتين بولاية جديدة بنسبة نحو 87,28% وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وذكرت لجنة الانتخابات الروسية الإثنين، أن بوتين حصل على نسبة أصوات 28 .87%، وحصل نيكولاي خاريتونوف على 31 .4% من الأصوات، في حين حصل فلاديسلاف دافانكوف على 85 .3% من الأصوات، وحصل ليونيد سلوتسكي على 2 .3% من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وحصل المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين على 28 .87% من الأصوات، وحصل رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف على 31 .4% من الأصوات.

فيما حصل رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي على 2 .3% من الأصوات، وحصل نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على 85 .3% من الأصوات.

فلاديمير بوتين انتخابات الرئاسة الروسية لجنة الانتخابات الروسية بوتين

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