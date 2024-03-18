المتحدث باسم حكومة الاحتلال: حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية

(مصراوي)

زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الاثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تستخدم المستشفيات كمقرات لها وتستخدم المدنيين "كدروع بشرية".



وأضاف ليفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجمات ضد أهدافًا لحزب الله اللبناني الليلة الماضية جنوبي لبنان.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر اليوم بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم ثم اعتقالهم.



وأدانت حركة حماس، هجوم قوات الاحتلال على المجمع الطبي، قائلة إن الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى استهداف المدنيين بعد فشله في تحقيق أي أهداف عسكرية.