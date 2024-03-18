الكرملين يرد على تصريحات الغرب بشأن نتائج انتخابات الرئاسة الروسية

(مصراوي)

ندد قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، بتعليقات الغرب على نتائج انتخابات الرئاسة الروسية.

ووصف الكرملين، تصريحات الغرب بشأن عدم شرعية الانتخابات بـ "السخيفة"، داعيًا إلى تجنب الاستماع لها.

وعلقت الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الغربية على نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنسبة 88%، بقولها إن الانتخابات المنعقدة تفتقر إلى الشرعية والمصداقية.

وبدأت الانتخابات الروسية الخميس وانتهت أمس الأحد، خاض فيها 4 منافسيين رئاسيين المعترك الانتخابي جاء على رأسهم بوتين.