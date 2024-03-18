وزير الخارجية الأردني: قتل الفلسطينيين ليس دفاعًا عن النفس

(مصراوي)

ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتتالية بحق المدنيين في قطاع غزة.

ووصف الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة بـ "جريمة الحرب" داعيا إلى وقف الحرب بشكل فوري.

وقال الصفدي، إن تجويع الأطفال جريمة إنسانية، مشيرًا إلى أن قتل الفلسطينيين ليس دفاعا عن النفس ولا مبرر له.

واتهم الصفدي، الاحتلال الإسرائيلي بأنه يضرب بكل القوانين الدولية، محذرًا من تفاقم الكارثة لوضع أسوأ