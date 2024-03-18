صحفي بالشفاء: الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك داخل المجمع الطبي بغزة

مصراوي

قال الصحفي محمود عليوة من داخل مستشفى الشفاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة الإخبارية وعدة زملاء صحفيين بصحبته.

وأضاف عليوة خلال حديثه لقناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال اعتدت على إسماعيل والزملاء الذين كانوا معه.

وأكد أن قوات جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك بالمجمع الطبي.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء الطبي.

وفيما سبق أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، عن المصادر قولها: إن "حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع ".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية".

وأفادت مصادر محلية، بـ "اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي".