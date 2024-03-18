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BBC

الاحتلال يعتقل طاقم الجزيرة بعد الاعتداء عليهم بالضرب بمجمع الشفاء في غزة

12:42 م الإثنين 18 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى بالضرب المبرح على مراسل قناة الجزيرة الإخبارية إسماعيل الغول قبل اعتقاله من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وفيما سبق أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، عن المصادر قولها: إن "حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع ".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية".

وأفادت مصادر محلية، بـ "اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي".

جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة اعتقال طاقم الجزيرة مراسل قناة الجزيرة

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