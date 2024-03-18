جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء ناحال خلال اقتحام مجمع الشفاء بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جندي من لواء "الناحال" قتل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

وفيما سبق أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الإثنين، عن المصادر قولها: إن "حريقا نشب على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع ".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية واستقبال الطوارئ وتطلق النار بشكل مباشر صوب أي شخص يتحرك، مع عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ في جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية".

وأفادت مصادر محلية، بـ "اعتقال الاحتلال عشرات المواطنين من داخل مجمع الشفاء الطبي".