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BBC

مقتل 11 شخصا وإصابة 82 آخرين في قصف أوكراني لمقاطعة بيلجورود خلال أسبوع

11:24 ص الإثنين 18 مارس 2024

قصف أوكراني

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موسكو- (د ب أ)

أعلن مدير إدارة الصحة في مقاطعة بيلجورود الروسية، أندريه إيكونيكوف، مقتل 11 مدنيا وإصابة 82 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال الأسبوع الماضي.

وقال إيكونيكوف، خلال اجتماع عملياتي، "خلال الأسبوع من 12 إلى 18 مارس الجاري، أصيب 93 شخصا بجروح، لقي 11 منهم حتفهم"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف إيكونيكوف أنه لا يزال هناك 40 شخصا في المستشفى، وتم إدخال مريض آخر المستشفى صباح اليوم الاثنين.

وأشار إيكونيكوف إلى أن 9 أشخاص في حالة حرجة ولكنها مستقرة، وقد يتم نقل بعض المرضى إلى المستشفيات الفيدرالية.

قصف أوكراني مقاطعة بيلجورود مقتل اشخاص

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