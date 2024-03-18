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BBC

حماس: الاحتلال لجأ إلى استهداف المدنيين بعد فشل تحقيق أي أهداف عسكرية

10:39 ص الإثنين 18 مارس 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء فجر اليوم في مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيانها، إن جيش الاحتلال استهدف مجمع الشفاء الطبي والمنطقة المحيطة به دون اكتراث بحياة المرضى والنازحين والأطقم الطبية المتواجدين فيه.

وأفادت الحركة، أن الهجوم تم بشكل مباشر استهدف فيه الاحتلال مباني المستشفى، وسط استمرار جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وصرحت حماس، أن تصرفات جيش الاحتلال باستهداف المدنييين، تعبر عن حالة من التخبط والارتباك بعد فقدان الأمل في تحقيق أي أهداف عسكرية، مشيرة إلى أن نتنياهو وجيشه الذي وصفته بـ "النازي" لن يتمكنوا من تحقيق أي انتصار في الحرب الدائرة.

وأضافت الحركة، أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء مدينة غزة

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رمضانك مصراوي

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