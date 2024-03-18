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BBC

بوتين: العلاقات الروسية الصينية عامل استقرار

10:35 ص الإثنين 18 مارس 2024

بوتين

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موسكو- (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقر حملته الانتخابية، أن العلاقات بين روسيا والصين هي عامل استقرار، بينما تتيح العلاقات الشخصية الجيدة بين رئيسي البلدين تطوير العلاقات بشكل أكبر.

وقال الرئيس الروسي، للصحفيين، "تبلورت علاقاتنا على مدى العقدين الماضيين، إنها قوية للغاية ونحن نكمل بعضنا البعض، أنا واثق من أنه سيتم الحفاظ على هذه العلاقات بفضل علاقتنا الشخصية الجيدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين "لكن أهم شيء هو أن مصالحنا القومية تتوافق، وهذا يخلق بيئة مواتية لحسم مهامنا المشتركة وفي مجال العلاقات الدولية، حيث تعد العلاقات بين روسيا والصين عامل استقرار".

وقال بوتين إن روسيا والصين لديهما "العديد من نقاط التقارب في الاقتصاد والسياسة الخارجية".

وأضاف بوتين "الصين تتطور بسرعة وبثقة كبيرة، والأمر المهم للغاية هو أن هيكل الاقتصاد الصيني يتغير نحو الابتكار، ونحن نحاول أن نفعل الشيء ذاته في الداخل، ونحن نواجه تماما نفس المهام في روسيا."

وأعرب بوتين عن أمله في أن يواصل البلدان تعزيز تعاونهما و"تعزيز العلاقات وتحقيق نجاحات مشتركة لصالح شعبي روسيا والصين".

بوتين العلاقات الروسية الصينية الصين روسيا

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