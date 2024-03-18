الصحة بغزة: الاحتلال يستخدم روايات مفبركة لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي

مصراوي

حملت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك، إن "ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة"

وأضافت أن "الاحتلال الاسرائيلي مازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي"، لافتة إلى أن "الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة".

وطالبت "المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة، داعية "المؤسسات الاممية إلى التوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الاسرائيلي المتجدد له".

واقتحم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مجددا، وسط تقارير عن عدد غير معلوم من الشهداء والمصابين.