إعلان

BBC

الخارجية الروسية: الانتخابات مرت بسلاسة والغرب شهد على نزاهتها

01:22 ص الإثنين 18 مارس 2024

الانتخابات الرئاسية الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

وكالات

بعد ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الروسية، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن الدول الغربية تشعر بالخوف والذعر بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، وتكرر خطابات ألمانيا والولايات المتحدة المكررة بهذا الصدد "الكتيب".

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليجرام: ""لقد مرت الانتخابات بسلاسة، وما زالوا يصابون بالجنون، لقد شهدت الدول الغربية دليلا ملموسا على نزاهة انتخاباتنا، رغم أنهم في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الألمانية كرروا عبارتهم المعهودة حول الانتخابات "غير الحرة وغير العادلة" في روسيا".

وأضافت: "من التالي في تكرار هذه الأسطوانة القديمة الممجوجة؟، لدينا ما يكفي من الرصاص الفضي لجميع الغيلان المهاجمين!".

وقد أغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

الانتخابات الرئاسية الروسية الانتخابات الروسية الدول الغربية روسيا موسكو الولايات المتحدة ألمانيا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"لإتاحة الفرصة للجميع".. بيان عاجل من السعودية بشأن عمرة رمضان
الهروب من "النيران" مرتين.. حكاية "عائلة سودانية" في حريق "استوديو الأهرام" ( صور وفيديو)
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة