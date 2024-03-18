بعد مؤشرات فوزه بالانتخابات.. بوتين: نحن على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب الغرب

وكالات

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال خطاب ألقاه في وسط موسكو بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية بأغلبية ساحقة، إن وجود قوات غربية في أوكرانيا "سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن "فرنسا يمكنها أن تلعب دورا في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".

وتابع قائلا إن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس خيارا.

وذكر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة الرأي العام (إف.أوه.إم) أن بوتين فاز بنسبة 87.8 في المئة من الأصوات وهي أعلى نتيجة على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ومنح مركز أبحاث الرأي العام الروسي بوتين 87 في المئة من الأصوات، وتشير النتائج الأولية الرسمية إلى دقة نتائج استطلاعات الرأي.