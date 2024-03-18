لليوم الثاني على التوالي.. وصول 19 شاحنة مساعدات إلى شمالي غزة

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بوصول قافلة من شاحنات المساعدات إلى شمالي قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر، إن 19 شاحنة محملة بالمساعدات وصلت إلى جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لما نقلته "الجزيرة مباشر".

وكانت هيئة المعابر في غزة أعلنت، دخول 198 شاحنة مساعدات منها 175 من معبر كرم أبو سالم و23 من الجانب المصري.

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الأحد، أن الادعاءات بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وكيل لحماس هي مجرد أكاذيب صريحة.

وأوضح فان هولين أن قطع التمويل عن الأونروا يعني أن المزيد سيتضورون جوعا وهذا خطأ فادح، مشددا على أن رغبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التخلص من الأونروا تأتي في إطار عرقلة حل الدولتين.

وأشار فان هولين إلى أن نتنياهو يحاول التخلص من الأونروا منذ سنوات وليس فقط في غزة، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو لا تلتزم بمذكرة الأمن القومي بشأن تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

وشدد فان هولين على ضرورة عدم تزويد إسرائيل بالقنابل لاستخدامها في غزة حتى تلتزم بتعهداتها.