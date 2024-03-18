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BBC

تعليقًا على خوض صراع مع الناتو.. بوتين: سيقود العالم للحرب العالمية الثالثة

12:03 ص الإثنين 18 مارس 2024

بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن على روسيا أن تكون أكثر قوة وفعالية و"إنني واثق من إنجاز كل الخطط والأهداف التي وضعناها".

وأوضح بوتين أنه يجب تقوية القوات المسلحة ودعمها وإنجاز جميع المهام المتعلقة بالعملية الخاصة في أوكرانيا.

وعلق بوتين على الروس الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا قائلا، إنه توجد أربع مجموعات من 2500 فرد، مشيرا إلى أن الجيش الروسي دمر 25 دبابة وعشرات الآليات العسكرية للمجموعات التي تتعاون مع أوكرانيا.

ولفت بوتين إلى أن تلك المجموعات الروسية التي تقاتل إلى جانب أوكرانيا، فقدت 800 فرد.

وعن الهجمات على الأراضي الروسية، قال بوتين إنه لا يستبعد إنشاء منطقة عازلة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، كاشفا أن روسيا أرادت تنفيذ عملية تبادل سجناء تشمل المعرض الروسي الراحل أليكسي نافالني قبل وفاته.

وأكد بوتين أن الغرب يحارب روسيا بالسلاح ومن الطبيعي أن ينتقد نتائج الانتخابات ويسعى إلى تشويهها، وعلق على احتمال صراع واسع النطاق مع الناتو في أوكرانيا قائلا: "هذا سيقود العالم إلى حافة الحرب العالمية الثالثة".

وفي سياق منفصل، قال بوتين إن العلاقات الروسية الصينية سوف تتواصل في ظل تنامي المصالح المشتركة، مضيفا "متأكدون من تعزيز العلاقات مع الصين فيما يصب في مصالح الشعبين".

كذلك أبدى الرئيس الروسي استعداده لعقد محادثات بشأن مقترح فرنسا لوقف إطلاق النار خلال الأولمبياد، مؤكدا في الوقت نفسه "سنمضي وفقا لمصالح روسيا على خطوط الجبهة وجاهزون للمحادثات".

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