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BBC

سيناتور أمريكي: الادعاءات بأن الأونروا وكيل لحماس هي مجرد أكاذيب صريحة

10:45 م الأحد 17 مارس 2024

السيناتور فان هولين

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أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الأحد، أن الادعاءات بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وكيل لحماس هي مجرد أكاذيب صريحة.

وأوضح فان هولين أن قطع التمويل عن الأونروا يعني أن المزيد سيتضورون جوعا وهذا خطأ فادح، مشددا على أن رغبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التخلص من الأونروا تأتي في إطار عرقلة حل الدولتين.

وأشار فان هولين إلى أن نتنياهو يحاول التخلص من الأونروا منذ سنوات وليس فقط في غزة، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو لا تلتزم بمذكرة الأمن القومي بشأن تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

وشدد فان هولين على ضرورة عدم تزويد إسرائيل بالقنابل لاستخدامها في غزة حتى تلتزم بتعهداتها.

كريس فان هولين الأمم المتحدة الأونروا حماس نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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