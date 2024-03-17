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BBC

الجزائر تستنكر مشروع مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب وتتوعد بالرد

09:27 م الأحد 17 مارس 2024

وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

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الجزائر - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بأشد العبارات ما وصفته بـ "مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية" بالمغرب.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وقال البيان: " لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن " المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

وأكد المصدر ذاته أن " الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية".

وختم بالقول : " الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".

وزارة الخارجية الجزائرية المغرب مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية الجزائر

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