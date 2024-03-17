عقب بدء فرز الأصوات.. نتائج أولية تظهر تقدمًا كاسحًا لبوتين على منافسيه

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مع بدء مرحلة فرز الأصوات، عقب انتهاء فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، كشفت اللجنة الانتخابية عن بعض النتائج الأولية.

وبحسب بيانات أولية من اللجنة الانتخابية المركزية، يتصدر الرئيس فلاديمير بوتين السباق بنسبة 87.97٪ بعد فرز 24.4٪ من الأصوات، وحصد نيكولاي خاريتونوف على 3.8٪، و3.37% للمرشح لاديسلاف دافانكوف، وليونيد سلوتسكي بنسبة 2.96٪.

تظهر البيانات أيضًا نتائج متقدمة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين في عدة مناطق، حيث حاز على 95.23٪ من الأصوات في جمهورية دونيتسك و94.12٪ في جمهورية لوجانسك بعد فرز 100٪ من الأصوات.

وفي مقاطعة زابوروجيه، حصل بوتين على 92.95٪ بعد فرز 90.26٪، بينما يفوز بـ 88.12٪ في خيرسون بعد فرز 100٪ من صناديق الاقتراع.

وتظهر البيانات أيضًا نسبًا مرتفعة لبوتين في مقاطعات أخرى مثل ياقوتيا وبيلجورود وسيفاستوبول بعد فرز نسب مختلفة من الأصوات في كل منطقة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في 89 كيانًا فيدراليًا، بما في ذلك جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة حيث بلغ عدد الناخبين أكثر من 112 مليون ناخب في الداخل ومليوني ناخب في الخارج.

وكان بوتين قد دعا جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.