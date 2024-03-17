بعد فرز 24% من الأصوات.. بوتين يحصد تأييد 87% من الناخبين
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وكالات
فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87 بالمئة على الأقل من الأصوات، وفقا للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا في بيان، اليوم الأحد، أن المرشح الرئاسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين حصل على 87.7 بالمئة بعد فرز 24 بالمئة من الأصوات.
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