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BBC

بعد فرز 24% من الأصوات.. بوتين يحصد تأييد 87% من الناخبين

08:46 م الأحد 17 مارس 2024

بوتين

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وكالات

فاز فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87 بالمئة على الأقل من الأصوات، وفقا للتوقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا في بيان، اليوم الأحد، أن المرشح الرئاسي والرئيس الحالي فلاديمير بوتين حصل على 87.7 بالمئة بعد فرز 24 بالمئة من الأصوات.

بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية الانتخابات الروسية فلاديمير بوتين روسيا

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