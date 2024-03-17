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جالانت: مشاركة كافة شرائح الشعب بالحرب الطريقة الوحيدة لتفكيك حماس وإعادة الأسرى

07:48 م الأحد 17 مارس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن "مقاتلونا يخوضون حاليا الحرب الأكثر عدلا التي تتطلب مشاركة كافة شرائح المجتمع فيه".
وأوضح جالانت أن مشاركة كافة شرائح الشعب بالحرب، هي الطريقة الوحيدة لتفكيك حماس وإعادة جميع الأسرى.
من جانبه، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، إن هيئة الأركان فشلت فشلا ذريعا في 7 أكتوبر وجلبت لإسرائيل واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.
وزعم سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على الصفقة السابقة لأن حماس كانت في مأزق كبير، مضيفا "أعتقد أن ما سيقرب عودة الأسرى إلى ديارهم أكثر هو قطع المفاوضات وتكثيف الجهود العسكرية ودخول رفح"

يواف جالانت الدفاع الإسرائيلي حماس أسرى إسرائيل

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