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BBC

سيناتور أمريكي: ائتلاف نتنياهو تسبب بانقسامات كبيرة بإسرائيل قبل 7 أكتوبر

06:48 م الأحد 17 مارس 2024

نتنياهو

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قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، اليوم الأحد، إن ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسبب بانقسامات كبيرة بإسرائيل قبل 7 أكتوبر.

وأكد كاردين أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على إسرائيل، لافتا إلى أن واشنطن تستخدم هذا النفوذ على إسرائيل ولا تفعل ذلك عبر فرض الشروط.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه العميق إزاء ما يحدث في غزة والأزمة الإنسانية هناك، مضيفا أن "على عاتقنا جميعا مسؤولية بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات".

نتنياهو بن كاردين حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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