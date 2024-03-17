البحرية البريطانية: هجوم صاروخي استهدف ناقلة للغاز المسال جنوب شرقي عدن
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، اليوم الأحد، إن هجوما صاروخيا استهدف ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل جنوب شرقي عدن.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء أمس السبت، إن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.
وكان من يقدم نفسه بوزير الدفاع بحكومة الحوثيين قال: "معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة كما أننا مستمرون في الحصار البحري لسفنه".
وأكد وزير الدفاع بحكومة الحوثيين، أن "عملياتنا ضد السفن الأمريكية والبريطانية الحربية أو التجارية سوف تستمر طالما استمر تماديهم في مياهنا الإقليمية".
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