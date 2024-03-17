إعلان

BBC

البحرية البريطانية: هجوم صاروخي استهدف ناقلة للغاز المسال جنوب شرقي عدن

06:42 م الأحد 17 مارس 2024

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

مصراوي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، اليوم الأحد، إن هجوما صاروخيا استهدف ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل جنوب شرقي عدن.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء أمس السبت، إن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.
وكان من يقدم نفسه بوزير الدفاع بحكومة الحوثيين قال: "معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة كما أننا مستمرون في الحصار البحري لسفنه".
وأكد وزير الدفاع بحكومة الحوثيين، أن "عملياتنا ضد السفن الأمريكية والبريطانية الحربية أو التجارية سوف تستمر طالما استمر تماديهم في مياهنا الإقليمية".

هجوم صاروخي ناقلة غاز جزر مارشال شرق عدن اليمن الحوثيون

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"السيسي": نرفض أي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة