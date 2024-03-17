القوات الروسية تستعيد السيطرة على قرية بجنوب أوكرانيا



موسكو - (د ب ا)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية ميرني بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

ولم يعلق الجانب الأوكراني على هذه الأنباء.

ويشار إلى أن المراقبين العسكريين الأوكرانيين لطالما صنفوا القرية على أنها محل نزاع على الخرائط.

وقد تغير خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية حول القرية عدة مرات، منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري الشامل منذ أكثر من عامين.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على القرية في مايو 2022، وتمكن الجيش الأوكراني من تحريرها مجددا مطلع 2023.