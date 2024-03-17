إعلان

BBC

القوات الروسية تستعيد السيطرة على قرية بجنوب أوكرانيا

04:11 م الأحد 17 مارس 2024

وزارة الدفاع الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


موسكو - (د ب ا)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية استعادت السيطرة على قرية ميرني بمنطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

ولم يعلق الجانب الأوكراني على هذه الأنباء.

ويشار إلى أن المراقبين العسكريين الأوكرانيين لطالما صنفوا القرية على أنها محل نزاع على الخرائط.

وقد تغير خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية حول القرية عدة مرات، منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري الشامل منذ أكثر من عامين.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على القرية في مايو 2022، وتمكن الجيش الأوكراني من تحريرها مجددا مطلع 2023.

أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية زابوريجيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الفلسطينية: تهديدات نتنياهو باجتياح رفح تهدد استقرار المنطقة والعالم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تراجع كبير لسعر الدولار بالبنوك مع منتصف تعاملات اليوم الأحد
* جولدمان ساكس يعد توقعاته لمصر: فائض كبير يصل 26.5 مليار دولار بدلا من العجز
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة