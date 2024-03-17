المستشار الألماني: اجتياح رفح سيضع السلام الإقليمي في موقف صعب

(مصراوي)

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شولتز، إن معدل الضحايا المحتمل في هجوم رفح سيضع السلام الإقليمي في موقف صعب للغاية.

واستنكر شولتز حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اجتياح رفح، في الوقت الذي يتم التشاور فيه من أجل وقف طويل لإطلاق النار.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن عزم إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل في سبيل وضع خطة للحفاظ على المدنيين، ستعمل على إجلائهم من مناطق القتال.

وردًا على التحذيرات الدولية من اجتياح رفح بريًا، أفاد نتنياهو، أن "الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب على حماس".

وتعتبر تصريحات نتنياهو بذلك تحديًا للإدارة الأمريكية التي حذرت من اجتياح المدينة التي تأوي مليون ونصف نازح فروا من القصف إلى مناطق "يُعتقد أنها أكثر أمانًا".