إعلان

BBC

سلاح الجو الألماني يعلن القيام بثاني عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

02:59 م الأحد 17 مارس 2024

الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

برلين - (د ب أ)


قام سلاح الجو الألماني اليوم الأحد بثاني عملية إنزال للمواد الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقا لبيانات عسكرية، تم إسقاط 4ر4 طن من المواد على أربعة منصات تحميل (باليتات) عن طريق المظلات.

وكانت دول أخرى شاركت بطائرات نقل في هذه العملية.

وللمشاركة في عملية توصيل المساعدات، كان الجيش الألماني قام بنقل طائرتين طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى الأردن حيث تنطلق من هناك رحلات إنزال المساعدات في قطاع غزة.

يشار إلى أن سكان القطاع الساحلي المحاصر يعانون وضعا كارثيا في الوقت الراهن حيث يعاني السكان من نقص في كل شيء وليس في الغذاء وحسب بل يعانون أيضا من نقص الملاجئ والرعاية الطبية والمرافق الصحية.

وكان سلاح الجو الألماني بدأ مهمته الخاصة بإنزال مساعدات على قطاع غزة أمس السبت حيث تم إنزال أول شحنة على شمال القطاع، وتحتوي الشحنة على مواد من بينها أرز ودقيق.

وكتب سلاح الجو الألماني على منصة إكس أمس السبت:" تم توصيل منصات التحميل الأربع (باليتات) بدقة من ارتفاع يبلغ نحو 1000 متر"، موضحا أنه تم إنزال أربعة أطنان من المواد الغذائية.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعطى الضوء الأخضر لبدء هذه العملية يوم الأربعاء الماضي.

المساعدات الانسانية انزال المساعدات قطاع غزة سلاح الجو الألماني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: ستخسرون الحرب أمام حماس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تراجع كبير لسعر الدولار بالبنوك مع منتصف تعاملات اليوم الأحد
* جولدمان ساكس يعد توقعاته لمصر: فائض كبير يصل 26.5 مليار دولار بدلا من العجز
* أجواء ممطرة حتى الثلاثاء.. الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق متفرقة تبدأ اليوم