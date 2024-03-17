بلينكن يصل كوريا الجنوبية لحضور قمة الديمقراطية

سول - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، لحضور جلسة قمة الديمقراطية، وهي تجمع متعدد الأطراف بقيادة الولايات المتحدة لتعزيز التضامن والقيم المشتركة بين الدول الديمقراطية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ووصل بلينكن إلى قاعدة "أوسان" الجوية في "بيونجتايك"، على بعد 60 كيلومترا جنوب سول، في زيارة تستغرق يومين وتشمل أيضا محادثات مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول يوم غد الاثنين، في اجتماعهما الثاني خلال أقل من شهر بعد الاجتماع السابق الذي انعقد في واشنطن الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في سول إنه من المتوقع أن يناقش الوزيران التعاون الديمقراطي وسبل تعزيز التحالف بين البلدين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مثل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وتأتي المحادثات المتوقعة بعد أسابيع فقط من لقاء بلينكن وجو وجها لوجه في واشنطن أثناء زيارة الأخير للولايات المتحدة الشهر الماضي. وكانت هذه أول محادثات شخصية بينهما منذ تولى جو منصبه في يناير الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم بلينكن بزيارة الرئيس يون سيوك-يول.

وتقود الولايات المتحدة قمة الديمقراطية لتعزيز التكتل الديمقراطي مع الدول ذات التفكير المماثل في مواجهة التحديات المختلفة الناجمة عن تصاعد الحكم الاستبدادي.

وتستضيف كوريا الجنوبية قمة هذا العام، وهي الجلسة الثالثة من نوعها، المقرر عقدها خلال الفترة من 18 وحتى 20 من مارس.

وستعقد الجلسات الوزارية في اليوم الأول، وتليها جلسات نقاش تضم المجموعات المدنية في اليوم التالي. وستعقد جلسة القادة عبر الإنترنت في اليوم الأخير.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمة عبر الإنترنت.

واستضافت الولايات المتحدة الجلسة الافتتاحية في عام 2021. وشاركت في استضافة الجلسة الثانية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوستاريكا وهولندا وزامبيا.