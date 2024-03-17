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BBC

نتنياهو: الضغوط الدولية لن تمنع الهجوم الإسرائيلي البري على رفح

02:12 م الأحد 17 مارس 2024

بنيامين نتانياهو

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غزة - (ا ف ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد على أن قوات بلاده ستمضي قدمًا في هجوم بري مخطط له في رفح في جنوب قطاع غزة رغم تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب. وللقيام بذلك سنتحرك أيضا في رفح".

هذا المحتوى من

AFP
بنيامين نتانياهو غزة الهجوم الإسرائيلي إسرائيل رفح

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