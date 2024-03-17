نتنياهو: الضغوط الدولية لن تمنع الهجوم الإسرائيلي البري على رفح

غزة - (ا ف ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد على أن قوات بلاده ستمضي قدمًا في هجوم بري مخطط له في رفح في جنوب قطاع غزة رغم تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع مجلس الوزراء "لن يمنعنا أي قدر من الضغوط الدولية من تحقيق كل أهداف الحرب. وللقيام بذلك سنتحرك أيضا في رفح".